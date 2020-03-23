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صور.. بدء أعمال تعقيم وتطهير قصور ثقافة الأقصر والمكاتب الإدارية لمكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:35 م
صور.. بدء أعمال تعقيم وتطهير قصور ثقافة الأقصر والمكاتب الإدارية لمكافحة كورونا تعقيم وتطهير مكاتب وقصور ثقافة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت المواقع الثقافة وقصور ثقافة الأقصر، اليوم الإثنين، بدء أعمال التعقيم والتطهير المكثفة لكافة القصور والمكاتب الإدارية للموظفين، ضمن خطط وزارة الثقافة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكانت قد شهدت معابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر، البدء فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس بالمعابد، وذلك ضمن الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر غلق كافة المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.

وفي معابد الكرنك يقول الطيب غريب مدير بمعبد الكرنك، أنه تم البدء فى أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف كل من عبد الخالق عبد الحميد مدير معبد الكرنك، ومحمد بكرى مدير مركز الزوار، والدكتور مصطفى الصغير مدير بمعابد الكرنك، حيث تم العمل على تعقيم وتطهير المعابد المختلفة داخل الكرنك ومركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية،  وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، حيث تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، حيث أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

1 بدء أعمال تعقيم وتطهير قصور ثقافة الأقصر
 بدء أعمال تعقيم وتطهير قصور ثقافة الأقصر
2 جانب من تعقيم أروقة وجدران قصور ثقافة الأقصر
جانب من تعقيم أروقة وجدران قصور ثقافة الأقصر
3 تعقيم المكاتب الإدارية لقيادات الثقافة بالأقصر
 تعقيم المكاتب الإدارية لقيادات الثقافة بالأقصر

 


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