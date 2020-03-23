بعد تعليق الوزير بتعديلها على فيس بوك.. التعليم: جداول الشهادات العامة كما هى

رغم رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، على إحدى أولياء الأمور على صفحة الفيس بوك، بشأن إمكانية تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة والشهادات الإعدادية والشهادات الأخرى بحيث لا تشتمل على المواد خارج المجموع تيسيرا على الطلاب نظرا للظروف الاستتثنائية، ، إلا أنه بعد تداول تصريحات الوزير على المواقع سارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم بنفى الخبر، مؤكدة عدم حدوث أى تغيير فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2019،2020.

وجاءت نص سؤال ولى الأمر: ماذا لو يتم العرض على السيد وزير التعليم أن يتم تعديل جدول الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والشهادات الأخرى بحيث لا تشتمل على المواد خارج المجموع تيسيرا على أولادنا في هذا العام ذو الظروف الإستثنائية والله سنكون له ممتنين جدا، فجاء رد الوزير: فعلنا هذا يا أفندم.

وأصدرت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا منذ قليا أكدت فيه، أنه لا صحة لكل ما يثار عن أي تغيير في امتحانات الشهادات العامة "الإعدادية والثانوية" وسوف تصدر الوزارة بيانات رسمية بأية قرارات حين اتخاذها.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلن أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في أقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

وأكد الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.