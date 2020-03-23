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الهند توقف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:46 م
الهند توقف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الاثنين إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

حذر خبير كبير فى الصحة العامة فى الهند من أن بلاده يمكن أن تشهد أسوأ سيناريو لفيروس كورونا فى البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى 800 مليون شخص.

ووفقا لخبير الصحة العامة تستند هذه التوقعات عن سيناريو فيروس كورونا فى الهند على مدى انتقال الفيروس بسرعه فى بلاد الهند، مثلما يحدث فى إيطاليا وهو ما يتوقع بأن تصل معدلات الاصابة لـ60% بين المواطنين الهنود.

وحذر لاكسمينارايان أن الهند ليست فى وضع مختلف عن الولايات المتحدة أو بريطانيا حيث تم وضع توقعات قاتمة مماثلة.

وأشار أن طبيعة الحياة فى الهند حيث يعيش الناس فى مدن مزدحمة ويتنقلون فى وسائل النقل العام المزدحمة مع عدم وجود مسافة آمنه بين الأشخاص وهو ما سيسرع من انتشار العدوى بألفيروس وارتفاع حالات الاصابه بشكل كبير.

وحتى أمس الأحد وبعد فرض حظر التجول على مستوى البلاد سجلت الهند 359 حالة مؤكدة وسبع وفيات واليوم الاثنين ارتفعت الحالات إلى 415، لكن خبراء الصحة خارج الحكومة اتفقوا بالإجماع على أن العدد الحقيقى أعلى بكثير بسبب عدم وجود اختبار للكشف عن الفيروس واسع النطاق.

 


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