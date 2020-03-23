اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية..فرع الهلال الأحمر بعسير يكثف جهوده للتعامل مع كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:25 م
السعودية..فرع الهلال الأحمر بعسير يكثف جهوده للتعامل مع كورونا فيروس كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثّف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة عسير، جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من خلال خطة شاملة تضمنت تجهيز 39 فرقة إسعافية وأكثر من 80 سيارة إسعافية و 104 مسعفاً لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية،أوضح المتحدث الرسمى بفرع الهيئة بعسير محمد بن حسن الشهرى، أن فرع الهيئة نفذ العديد من الدورات التدريبية التى قدمت من خلال الفصول التدريبية أو من خلال الفصول الافتراضية (online)، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات أكثر من 2400 مستفيد من منسوبى الهيئة ومتطوعيها والمواطنين، إضافة إلى تنفيذ ثلاث فرضيات لمشتبه بفيروس كورونا للتأكد من جاهزية الفرق الاسعافية وطريقة التعامل مع الحالات.


السعوديه

العسير

كورونا

فيروس كورونا

دورات تدريبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة