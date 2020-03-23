البنك الدولى يخصص مبلغ 26 مليون دولار لليمن لمواجهة وباء "كورونا"

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، عن تخصيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية( IFC) مبلغ 26.7 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الإثنين/ أن الوزير اليمني أكد -خلال اجتماعه عبر الانترنت مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ومسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية، أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأشار وزير التخطيط اليمني إلى أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس كورونا على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية، عن شكرها للمملكة السعودية، التى نقلت إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بفيروس كورونا الجديد –كوفيد 19- جواً إلى اليمن.
وكتب حساب المنظمة عبر حسابها على تويتر: "شكر خاص للمملكة العربية السعودية، التى نقلت إمدادات منظمة الصحة العالمية، الحيوية الخاصة بفيروس كورونا الجديد –كوفيد 19- جواً إلى اليمن".
وأوضحت المنظمة، أن الشحنة تشمل معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات الفحص المختبرى فى عدن وصنعاء وأيضا أدوية الصدمة ومستلزمات لدعم الاستجابة المستمرة للأزمة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاستثناءات المتعلقة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضى بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك من مساء اليوم الاثنين، حيث قالت فى بيان لها، أن الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول شملت؛ قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحى كالصيدليات وما فى حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، وقطاع الإعلام بمختلف وسائله، وقطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركى والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحى والقطاع الغذائى وتشغيل الموانئ.
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