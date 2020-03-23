البنك الدولى يخصص مبلغ 26 مليون دولار لليمن لمواجهة وباء "كورونا"

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أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، عن تخصيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية( IFC) مبلغ 26.7 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الإثنين/ أن الوزير اليمني أكد -خلال اجتماعه عبر الانترنت مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ومسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية، أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأشار وزير التخطيط اليمني إلى أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس كورونا على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ.