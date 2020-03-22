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وزير النقل: منح الحوامل وراعيات الأطفال أقل من 12 عاما فقط إجازات استثنائية

الأحد، 22 مارس 2020 01:52 م
وزير النقل: منح الحوامل وراعيات الأطفال أقل من 12 عاما فقط إجازات استثنائية المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل منشورا موجها لكافة القطاعات التابعة لوزارة النقل بمنح كلا من الحوامل وراعيات الأطفال أقل من 12 عاما فقط إجازة استثنائية تطبيقا للمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار.

 

وقال المنشور المرسل لكافة الجهات التابعة للوزارة أن وزير النقل وجه بضرورة التزام جميع الجهات التابعة للوزارة بما ورد بالمنشور المشار إليه طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء.

 

كان قرار رئيس مجلس الوزراء شمل فى مادته الثالثة منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الكلى والقلب والأورام وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار المستمرة حتى 31 مارس الجارى، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير طبى من إحدى المستشفيات الحكومية، كما يُمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة.

 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء فى مادته الرابعة على منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر عمره يقل عن 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما نص القرار فى مادته الخامسة على منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته، ونصت المادة السادسة على حظر على جميع من تنطبق عليهم مواد هذا القرار حضور أى دورات تدريبية أو السفر فى مهام عمل إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها السلطة المختصة.

 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء فى مادته الأولى على استثناء من هذا القرار الموظفون العاملون فى المرافق الحيوية مثل خدمات النقل (العاملون فى تشغيل حركة القطارات والموانئ) والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء.


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