اليوم السابع
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لو مصاب بفيروس كورونا.. اعرف ازاى تحمى حيوانك الأليف من انتقال العدوى

الأحد، 22 مارس 2020 11:00 م
لو مصاب بفيروس كورونا.. اعرف ازاى تحمى حيوانك الأليف من انتقال العدوى كيفية حماية الحيوانات من كورونا
كتبت هند عادل

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بالرغم من وفاة أول كلب اليوم فى هونج كونج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي حيوانات ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة أو الماشية أو الحياة البرية ، قد تكون مصدرًا لعدوى فيروس كورونا  في الوقت الحالي.
 
هذا ما  أكده تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCومع ذلك ، نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيمًا يمكن أن تسبب المرض ، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.

 

كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا لو كان لديك حيوان فى المنزل : 

1- اغسل يديك بعد التعامل مع الحيوانات أو طعامها أو نفاياتها أو مستلزماتها.
2- تدرب على نظافة الحيوانات الأليفة وتنظيفها بشكل صحيح.
3- اصطحب الحيوانات الأليفة إلى الطبيب البيطري بانتظام وتحدث إلى الطبيب البيطري إذا كانت لديك أسئلة حول صحة حيوانك الأليف.
 

كيفية حماية الحيوانات الأليفة من انتقال العدوى اليها  إذا كنت مريضًا: 

إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا إما مشتبه به أو مؤكد اصابتك ، فيجب عليك تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى ، تمامًا كما تفعل مع الأشخاص الآخرين. على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى بمرض COVID-19 ، إلا أنه لا يزال من المستحسن أن يحد الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس، يمكن أن يساعد ذلك على ضمان صحة بصحة جيدة لك ولحيواناتك.

 

عندما يكون ذلك ممكنًا ، اطلب من فرد آخر من أسرتك رعاية حيواناتك أثناء مرضك. تجنب ملامسة حيوانك الأليف ، بما في ذلك الملاعبة أو التحاضن أو التقبيل أو اللعق ومشاركة الطعام، إذا كان يجب عليك رعاية حيوانك الأليف أو التواجد حول الحيوانات أثناء مرضك ، فغسل يديك قبل وبعد التفاعل معها قد تحمى الحيوان من انتقال العدوى اليه.
 
 

وفاة أول كلب بكورونا

كورونا والحيوانات الأليفة

فيروس كورونا

عدوى فيروس كورونا

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