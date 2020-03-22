لو مصاب بفيروس كورونا.. اعرف ازاى تحمى حيوانك الأليف من انتقال العدوى

كتبت هند عادل

بالرغم من وفاة أول كلب اليوم فى هونج كونج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي حيوانات ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة أو الماشية أو الحياة البرية ، قد تكون مصدرًا لعدوى فيروس كورونا في الوقت الحالي.

هذا ما أكده تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCومع ذلك ، نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيمًا يمكن أن تسبب المرض ، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.

كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا لو كان لديك حيوان فى المنزل : 1- اغسل يديك بعد التعامل مع الحيوانات أو طعامها أو نفاياتها أو مستلزماتها. 1- اغسل يديك بعد التعامل مع الحيوانات أو طعامها أو نفاياتها أو مستلزماتها.

2- تدرب على نظافة الحيوانات الأليفة وتنظيفها بشكل صحيح.

3- اصطحب الحيوانات الأليفة إلى الطبيب البيطري بانتظام وتحدث إلى الطبيب البيطري إذا كانت لديك أسئلة حول صحة حيوانك الأليف.



كيفية حماية الحيوانات الأليفة من انتقال العدوى اليها إذا كنت مريضًا: إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا إما مشتبه به أو مؤكد اصابتك ، فيجب عليك تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى ، تمامًا كما تفعل مع الأشخاص الآخرين. على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى بمرض COVID-19 ، إلا أنه لا يزال من المستحسن أن يحد الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس، يمكن أن يساعد ذلك على ضمان صحة بصحة جيدة لك ولحيواناتك.

عندما يكون ذلك ممكنًا ، اطلب من فرد آخر من أسرتك رعاية حيواناتك أثناء مرضك. تجنب ملامسة حيوانك الأليف ، بما في ذلك الملاعبة أو التحاضن أو التقبيل أو اللعق ومشاركة الطعام، إذا كان يجب عليك رعاية حيوانك الأليف أو التواجد حول الحيوانات أثناء مرضك ، فغسل يديك قبل وبعد التفاعل معها قد تحمى الحيوان من انتقال العدوى اليه.