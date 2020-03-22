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تفاصيل عقد الشيخ محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد

الأحد، 22 مارس 2020 12:01 م
تفاصيل عقد الشيخ محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد بن راشد يعقد اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد
كتب خالد إبراهيم

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فى إطار حرص مسئولى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى أخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، المنتشر حاليا في كافة أنحاء العالم، عقد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، اجتماع مجلس الوزراء، عن بُعد.

ونشر خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبى، عبر حسابه على "انستجرام"، صورة للشيخ محمد بن راشد، وهو على مكتبه، ويتابع وزراءئه عن بعد عبر شاشة عملاقة، وعلق سليمان على الصورة قائلا "اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد".

بن راشد يعقد اجتماع مجلس وزراء الإمارات عن بُعد
بن راشد يعقد اجتماع مجلس وزراء الإمارات عن بُعد

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل من الوزارة والهيئة قررت تقنين عمل المطاعم والمقاهى ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 % من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعى " التى لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التى يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

 

وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "الجمهور على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق .. وطالبتا فى الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون ومراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور فى هذا الشأن.


الشيخ محمد بن راشد

اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع عن بعد

كورونا

فيروس كورونا

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