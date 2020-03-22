اليوم العالمى للمياه.. اعرف تأثيرها على صحة جسمك

كتبت نهير عبد النبى

المياه من أهم الأساسيات في اليوم ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك يحتفل العالم اليوم بالمياه وذلك لرفع الوعى بأهميتها ودورها في الحياة، حيث تحتوى المياه على جميع العناصر والخصائص الهامة لصحة الجسم لذلك يقدم اليوم السابع فوائد شرب المياه وفقا لما ذكره موقع healthline

فوائد شرب المياه

1:شرب المياه يساعد على خفض الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، حيث انه يساعدعلى فقدان الشهية والشعور بالشبع.

2:الإكثار من شرب المياه يعزز صحة القلب ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، كما انه يعزز صحة الأوعية الدموية والشرايين.

3:تناول المياه يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويعالج جفاف الجسم ويحميه من خطر الإصابة بالأمراض.

4:تناول المياه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.

5:تناول المياه يجدد النشاط والحيوية ويحافظ على صحة الجسم، كما انه يطرد السموم والجراثيم من الجسم.

6:شرب المياه يعالج الصداع ويحد من الشعور بالدوخة والألم، لذلك ينصح بتناول المياه دائما.

7:للمياه فوائد عديدة على صحة البشرة ونضارتها، حيث انها تحد من خطر الإصابة بعلامات الشيخوخة وتحافظ على صحة الجسم.

8:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحيمه من مشاكل الحموضة والالتهابات والقرح، لذلك ينصح مرضى التهاب المعدة بالإكثار من شرب المياه لتعزيز حالتهم الصحية.

9:أثبتت بعض الدراسات أن شرب المياه يعزز صحة الجسم ويحميها من الأمراض السرطانية المختلفة.

10:تعزز صحة العضلات والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام ومشاكل العمود الفقرى.