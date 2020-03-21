نقابة المهندسين تقرر تخفيض 50% من العمالة بدءا من غدا لمنع عدوى كورونا

كتبت آية دعبس

قررت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، تخفيض العمل بالنقابة بنسبة 50% من العمالة، وبما لا يؤثر على أداء الخدمة للمهندسين، بدءا من غدا الأحد 23 مارس 2020، بالإضافة إلى العمل فترة واحدة يوميا اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا، وحتى الساعة 3:30 مساء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقابة فى قراراتها، على أن تكون الأولوية فى منح الإجازة الاستثنائية للأمراض المزمنة "السكر، الضغط، أمراض الكلى، الكبد، الأورام، ذوى الاحتياجات الخاصة"، بعد تقديم ما يثبت ذلك، وإقرارها من طبيب النقابة، ثم العاملين الذين يسافرون بشكل يومى إلى محل إقامتهم.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974، قرار هيئة المكتب الصادر فى 21 مارس 2020، فى إطار تنظيم العمل بالنقابة خلال الفترة الحالية، وحتى 31 مارس الجارى.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.