اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بطوخ

السبت، 21 مارس 2020 11:32 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بطوخ حبس - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة وإرساله للطب الشرعى للفحص.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا بإصابة "صابر. م.ع."، مقيم "منصورة نامول" دائرة المركز، برش خرطوش بالظهر من الجهة اليمنى، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعى للعلاج.

بسؤال المجنى عليه، قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية، خاصته ماركة "حلاوة"، وبرفقته صديقه "حسين. م.ا."، نجار مسلح، وحال سيرهما بناحية طريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر، اعترضت طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها عدد 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية خاصة المجني عليه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش حوزته لإرهابهما أحدث إصابته، واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتمكن رجال المباحث التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "م.ح.ح"، نجار مسلح، و"ع.ا.ع."  وشهرته "حماده دويدار"، نجار مسلح، و"ط.م.م."، نجار مسلح.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً بزعامة الأول تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم.

جرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، الهاتف المحمول المستولى عليه خاصة المجني عليه الأول ماركة إنفينكس، الدراجة النارية المستولي عليها ماركة حلاوة.

وبإرشاد المتهم الثاني ضبط الدراجة النارية ملكه المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية، ماركة دايون 4 حمراء اللون، السلاح الناري الآخر المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم2557ادارى مركز طوخ واحيلا المتهمين للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.


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