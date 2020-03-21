"الزراعة" تطلق لجان تفتيشية لضبط المتلاعبين بسعر تقاوى المحاصيل الصيفية

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، إطلاق حملات مكثفة ولجان تفتيشية على منافذ بيع التقاوى الصيفية لمنع للتلاعب في سعر المدعم وخاصة ، "الأرز والذرة والقطن "، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وتوفير جميع الكميات عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليل استهلاك المياه ،وحملات مروية لحل مشاكل الفلاحين بالأحواض الزراعية لزيادة الإنتاج، كما تعمل 14 محطة غربلة للتقاوى بخطوط انتاج 17 خط ضخ انتاجها لـ28 مديرية زراعية بالمحافظات يتواجد بها منافذ للبيع .

وقال الدكتور حاتم إبراهيم ، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة، بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة على منافذ بيع التقاوى الصيفية للتأكد من بيع" البذرة" بالسعر المدعم منعا للتلاعب بالأسعار ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين في الأسعار المدعومة موضحا أنه تم توفير تقاوى "القطن والأرز "، بسعر مدعم تنفيذ لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة ،و عمل حملات مرورية مكثفة على محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز التقاوى تباعا ، لطرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة وبالسعر المناسب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى، أن هناك 14 محطة غربلة للتقاوى بخطوط انتاج 17 خط تعمل على ضخ انتاجها لجميع منافذ مديريات الزراعية ، مشير الى أنه تم توفير تقاوى 7 محاصيل صيفية ، وبأسعار مخفضة وخاصة "القطن والأرز والذرة "، واستمرار الحملات المرورية اليومية على محطات إعداد التقاوى لمتابعة التشغيل و وتجهيز و إعداد تقاوى المحاصيل الصيفية ، والمتابعة دورية لخطوط الإنتاج وعملية الصيانة للمحطات الغربلة وتوفير كل الإمكانيات لإعداد تقاوى على درجة عالية من النقاوة لكافة المحاصيل الصيفية مقاومة للظروف البيئية المتباينة و بأسعار مناسبة للمزارعين.