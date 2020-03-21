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الجزائر: ضبط عنصر دعم للجماعات الارهابية وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين

السبت، 21 مارس 2020 07:11 م
الجزائر: ضبط عنصر دعم للجماعات الارهابية وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة (شمال شرق) وتدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية المدية (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان اليوم السبت - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع الأمن الوطنى (الشرطة) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة، فيما كشفت ودمرت قوات الوطنى ثلاثة مخابئ للإرهابيين بولاية المدية.

وأضاف البيان أنه تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وورقلة وجانت (جنوب شرق).

 


الجزائر

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الجماعات الارهابية

مخابئ للإرهابيين

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