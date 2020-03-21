ألمانيا: نعد بميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو لمواجهة كورونا

فرانكفورت (رويترز)

قال وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو (160 مليار دولار) فى إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا.

وأضاف "مئة وخمسون مليار مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التى نحتاج إليها الآن".

وتابع شولتس فى إفادة صحفية مقتضبة "وعلاوة على ذلك نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات الأخرى فى بلادنا لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار فى شركاتنا... من المهم إرسال رسالة واضحة وقوية من البداية".