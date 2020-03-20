اليوم السابع
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من فصيلة دمك اعرف أفضل الأطعمة لإنقاص الوزن

الجمعة، 20 مارس 2020 03:00 ص
من فصيلة دمك اعرف أفضل الأطعمة لإنقاص الوزن انقاص الوزن بفصيلة الدم
كتبت فاطمة خليل

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هل تعلم أن هناك نظامًا غذائيًا "دايت" يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك، حيث يتحدد الطعام المناسب لك وفقاً لفصيلة الدم، واقترح أخصائيو التغذية حول العالم تناول عناصر محددة من الأطعمة موصى بها وفقًا لفصيلة دمك لربط عملية فقدان الوزن بنوع فصيلة الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على أنواع فصائل الدم وأنواع الطعام المناسبة لها فى عملية إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة لإنقاص الوزن وفقاً لفصيلة دمك

فصيلة الدم A

إذا كان لديك فصيلة الدم A ، فيجب أن يكون تناول الفاكهة على قائمة الأطعمة التى تتناولها، وبسبب جهازك المناعي الحساس يجب أن تستهلك المزيد والمزيد من الخضروات ذات الأوراق الخضراء، والشيء الوحيد الذي يجب تجنبه هو اللحم، كما إن تناول الفاصوليا والحبوب والبقوليات مفيد لفصيلة دمك.

فصيلة الدم B

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم والأطعمة الغنية بالبروتين مثالية للأشخاص أصحاب فصيلة الدم B، كما يجب تضمين الخضار والبيض في نظامك الغذائي اليومي، فأنت أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية والسمنة والسكري والأمراض الالتهابية ، بسبب ارتفاع نسبة هرمون الكورتيزول في الدم.

فصيلة دم من نوع AB

الصويا والخضراوات الورقية والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان هي الأطعمة المثالية لفصيلة دمك، بسبب زيادة احتمال الإصابة بحموضة المعدة وعرضة لمشاكل في الجهاز الهضمي ، يجب على الأشخاص المصابين بنوع الدم AB الابتعاد عن الكافيين والكحول والأطعمة الحارة.

فصيلة الدم O

يُنصح بالحصول على نظام غذائي غني بالبروتين يتضمن المزيد من الأسماك والدواجن وأقل من الحبوب والفاصوليا ومنتجات الألبان، يجب على الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O أن يهتموا بما يأكلونه لأن فرص تطوير الحموضة أكثر، وأنت أكثر عرضة نسبيًا لمشاكل في الجهاز الهضمي واضطرابات الغدة الدرقية، وينصح بشدة بالابتعاد عن السجائر والكحول.

للحصول على عقل وجسم بصحة جيدة، يجب ممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل في روتينك اليومي، والتزم بنظامك الغذائي  تناول الطعام الصحي وتجنب الوجبات السريعة بأي ثمن.


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