س وج.. كل ما تريد معرفته عن مرض السكر

كتبت فاطمة ياسر

يعد شهر نوفمبر هو شهر التوعية لمرض السكر، ولذا نقدم خلال الأسطر القادمة كل ما يخص هذا المرض المزمن السكر، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو مرض السكر؟



مرض السكر من الأمراض المزمنة أي التي تستمر مع الشخص المصاب مدي الحياة، وتعلب الوراثة الدور الأساسي في الإصابة به، و هو عبارة عن اضطراب في عملية التمثيل الغذائي للجسم، فعندما يتم هضم الطعام يتم تحويلك للجلوكوز بالدم، وهذا هو العامل الذي يزيد من شعورك بالنشاط والحيوية، ولكن لا يستطيع الجلوكوز دخول الخلايا دون وجود هرمون الأنسولين وفي حالة توفيره بالجسم يعد دليل علي إصابة الشخص بالسكر.

ما هي أنواع مرض السكر؟



مرض السكر يتكون من أنواع عديدة ولكن أشهرهم نوعان وهما السكر النوع الأول، ومرض السكر من النوع الثاني، ونجد أن البعض يصاب بمرض السكر نتيجة لتعرضه للضغط العصبي، وأيضا أثناء الحمل.

-مرض السكر من النوع الأول يتم خلاله الجهاز المناعي بمحاربة خالايا البنكرياس المسئولة عن إنتاج الأنسولين في الجسم، وفي حالة عدم انتاجه ترتفع نسبة السكر بالدم وهذا يؤثر علي أعضاء الجسم بشكل سلبي، ويصاب به الأشخاص أقل من الأربعين ويعد الأطفال هم الأكثر إصابة بهذا النوع، وعلاج هذا النوع هو الأنسولين.

-مرض السكر من النوع الثاني..وهذا النوع يعد الأكثر شيوعيا، وخلاله يعمل الجسم علي انتاج كميات أقل من الأنسولين، ويرجع السبب للإصابة به هو السمنة أي زيادة الوزن، وأيضا التقدم في العمر، ويؤثر هذا النوع علي صحة العين بشكل كبير، ولذا يجب المتابعة الدورية له، وهذا النوع علاجه يعتمد علي أدوية حبوب أو حقن أنسولين علي حسب ما يحدد الطبيب.

-مرض السكر الحمل، هذا النوع يعد من الأمور المؤقتة في حياة المرأة الحامل، فنتيجة لوجود هرمون الحمل في الجسم يزداد فرص الإصابة بالسكر ولكن بعد الولادة ترجع المرأة لطبيعتها.

ما هي أعراض الإصابة بمرض السكر؟



هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الأشخاص المصابون بمرض السكر، والتي يجب توخي الحذر منها، ومنها:

-الشعور بالعطش.

-كثرة التبول.

-الرغبة في تناول الطعام أي الشعور بالجوع طوال اليوم.

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-التعب و الإرهاق.

-زغللة في الرؤية.

-عدم قدرة الجسم علي التئام الجروح.

-التعرض للالتهابات كالتهابات اللثة أو المهبلية.

ما أسباب الإصابة بمرض السكر؟



أسباب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، يرجع إلي مشاكل في الجهاز المناعي للجسم، حيث يقوم بمحاربة وإتلاف الخلايا البنكرياسية التي تساعد في إنتاج هرمون الأنسولين، كما أن للعامل الوراثي دور في هذا الأمر.

أما عن أسباب الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني يصبح خلالها البنكرياس غير قادر علي إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ويرجع السبب في الإصابة به إلي العوامل الوراثية وأيضا السمنة لها دور.

وتتعرض بعض النساء للإصابة بمرض السكر من الحمل نتيجة لوجود هرمون الحمل بالجسم وإنتاج المشيمة لهرمونات للحفاظ على الحمل، وهذا يعمل على مقاومة الأنسولين.