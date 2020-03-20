اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 07:24 ص
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كيف تساعد الأطفال على التعامل مع كورونا؟

الجمعة، 20 مارس 2020 07:00 ص
كيف تساعد الأطفال على التعامل مع كورونا؟ التحدث للاطفال عن فيروس كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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أصبح كورونا COVID-19 مصدرًا لمحادثات يومية بين الكبار والأطفال أيضاً، وقد تتساءل عن كيفية دعم احتياجات الطفل التنموية وفهم الفيروس التاجي.

7-children
7-children

 

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، تقدم جنيفر روديماير ، مديرة برنامج حياة الطفل في Mayo Clinic ، هذه الاقتراحات لمساعدة الأطفال على التأقلم مع هذه التجربة.

يسمع الأطفال عن هذا الفيروس يوميًا
 

ابدأ محادثتك بسؤال أطفالك ، "ما هو رأيك في الفيروس التاجي أو COVID-19؟" يمنحك هذا فهمًا لما يعرفه أطفالك، أو يعتقدون أنهم يعرفون أو كيف يفسرون المرض.

خلال محادثتك ، انتبه إلى تحديد:
 

  • COVID-19 هو فيروس يمكن أن يسبب أجسامهم للمرض.
  • ويقول معظم الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 أنهم يشعرون بالمرض ، ويعانون من السعال والحمى والقشعريرة (الشعور بالبرد) وآلام في الجسم.
  • والطريقة الأكثر شيوعًا لدخول COVID-19 إلى أجسام الأشخاص هي من خلال وجود الفيروس على أيدي هؤلاء الأشخاص ثم لمس فمهم أو عيونهم.
  • والفيروس صغير جدًا بحيث لا يمكنك رؤيته، لذلك من المهم أن تغسل يديك كثيرًا ، خاصة قبل لمس فمك أو عينيك.
  • والسبب في أنك تسمع الكثير عن هذا الفيروس التاجي هو أنه فيروس جديد لم نشهده من قبل.
  • ويتعلم المتخصصون في مجال الصحة عنه وعن طرق منعه من الانتشار من خلال البحث اليومي.
  • ويعمل الخبراء حول العالم بجد كل يوم للتعرف على هذا الفيروس وكيفية الحفاظ على سلامة الناس.

الحجر الصحي.
 

عندما يكون الأشخاص مصابين بالفيروس التاجي ، أو يحتمل أن يكونوا على اتصال مع الآخرين المصابين بالمرض ، يُطلب منهم البقاء في الحجر الصحي.

وهذا يعني أنه يجب أن تبقى في منزلك وألا تكون في مساحات أو أماكن مع أشخاص غير عائلتك.

 

المسافة الاجتماعية
 

لإبطاء انتشار COVID-19 ، يُطلب من الناس ممارسة التباعد الاجتماعي، وهذا يعني أنه عندما يكون الأشخاص في أماكن خارج المنزل، يجب ألا يكونوا على اتصال وثيق بالآخرين.

أوقف وصول أطفالك إلى الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كورونا.

 

 


كورونا

الاطفال وكورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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