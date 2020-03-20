تعقيم معاهد الشيخ الطيب وفتيات الأقصر الأزهرية لمكافحة كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فى دعم رجال الإدارة الزراعية بالمنطقة للقيام بعملية تعقيم وتطهير مكاتب المنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وذلك في إطار تطبيق المنطقة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن أجل الصحة العامة تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ومن جانبه قام المهندس طارق الرشيدي المشرف على الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمساعدة عمال المنطقة في رش المكاتب والأسطح والأرضيات بالمنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية على أن عمليات التطهير والتعقيم تأتي حرصًا على سلامة العاملين والمترددين علي المنطقة وللتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية ؛ وشدد على العاملين بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة على أن يتم تعقيم باقي المعاهد وفقاً للخطة المعتمدة، وكذلك نفذت معاهد الشغب والشيخ الأمير الابتدائي والإعدادي والثانوي عمليات التطهير وتستكمل باقي المعاهد العمليات الوقائية في الأيام القادمة.

وكان قد قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، ظهر اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالاشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الاختصاص والمواطنين.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، إنه خرجت تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



الإنتهاء من تعقيم معاهد الشيخ الطيب وفتيات الأقصر الأزهرية



الإنتهاء من تعقيم معاهد الشيخ الطيب وفتيات الأقصر الأزهرية