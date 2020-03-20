اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 08:12 م
خالد صلاح
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المحكمة العليا فى كينيا تعقد جلسات استماع فى الهواء للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 م
المحكمة العليا فى كينيا تعقد جلسات استماع فى الهواء للحد من انتشار كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيروبى (رويترز)

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استمع قضاة يرتدون قفازات إلى طلبات بالإفراج عن متهمين بكفالة اليوم الجمعة فى وقت عقدت فيه المحكمة العليا فى كينيا جلسات استماع خارج المبنى للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال هام لاجات المحامى بالمحكمة العليا، الذى تقدم بطلب للإفراج عن حارس أمن متهم بقتل طالب فى شجار "إنها العدالة تحت الشجر" وأضاف "من حق كل شخص أن ينال فرصة المشاركة فى الكفاح من أجل الحصول على حقه".

 

وأعلن القضاء فى كينيا يوم الأحد أن المحاكم ستقلص أنشطتها لمدة أسبوعين "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس". وعُقدت جلسات استماع للقضايا الخطيرة فقط فيما عُلقت كل جلسات الاستئناف والاستماع فى القضايا الجنائية والمدنية كما فُرض حظر على سفر العاملين بالقضاء إلى الخارج، وتعنى المخاوف من الأوضاع الصحية فى السجون المكتظة بالنزلاء أن السجناء لن يحضروا أيضا جلسات المحاكمة، وسجلت كينيا سبع حالات إصابة بالفيروس لكنها وضعت قيودا صارمة تشمل حظر دخول الأجانب من الدول التى سجلت حالات إصابة.

 

 


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