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التموين تفند شائعة نقص السلع الأساسية بالمحافظات

الجمعة، 20 مارس 2020 10:20 ص
التموين تفند شائعة نقص السلع الأساسية بالمحافظات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء، عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى لها آمن ويكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
 
وشددت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في المرحلة القادمة.
 
وتتوافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
 
 

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