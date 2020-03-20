الأمن الروسي يلقي القبض على خلية تجمع تبرعات لتنظيم داعش

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قالت وكالة الاستخبارات الروسية، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الفيدرالي أوقف أنشطة خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" جمعت نحو مليوني روبل روسي في ثلاث مناطق، فيما تم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وكون المعتقلين شبكة إقليمية لجمع وتحويل الأموال تحت ستار الصدقة، وتم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم.

وبحسب سبوتنيك، يخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر غير مستقرة وزعزعة الأوضاع في البلاد، فضلًا عن تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

وكانت صحيفة دايلي ميل البريطانية، قالت إن تنظيم داعش الإرهابي أصدر توجيهاته للإرهابيين حول كيفية تجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ونشرت قائمة تتضمن توجيهات دينية بشأن تجنب الأمراض المعدية في صحيفة النبأ التابعة له.

وذكرت قائمة التعليمات، التوصيات نفسها التي تصدر عن الحكومات العالمية، مثل تجنب مخالطة المصابين وغسل اليدين كما تشمل عبارات مثل الأمراض لا تأتي من تلقاء نفسها.

وفقد التنظيم الارهابي سيطرته علي جميع المناطق التي كانت خاضعة له تحت ما يسمي "بالخلافة" في سوريا والعراق، ولكنه مازال يتمركز في أماكن متفرقة في المنطقة.

ووفقا للتقرير بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن 79 حالة، بمعدل وفيات قدر بـ 10% ووفقا للارقام المعلنة توفي 8 حالات مما يشير الى ان العدد الفعلي للعدوى من الممكن ان يكون اعلى من هذا.

ولم تبلغ سوريا عن أي حالات إصابة بالفيروس، ولكن نظرا لما تعانيه البلاد من خلافات وضعف نظام الرعاية الصحية هناك، منذ الحرب الأهلية فمن غير المحتمل اكتشاف الحالات المصابة.