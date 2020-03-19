وكيل الأزهر: الإثنين القادم إعلان خطة الدراسة والامتحانات

كتب لؤى على

كشف الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم للإعلان عن مواعيد الامتحانات وكيفيتها لطلاب الازهر الشريف، موضحا أنه تم نشر المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية على موقع الأزهر مع الاستعانة بما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلاب في المواد المشتركة.

وتابع، سيتم توفير منصة لطلابنا للتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم،وكان قد أصدر الأزهر عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، من ضمنها إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بع توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة دخول جميع الطلاب على جروبات التواصل الاجتماعي "الواتساب" الخاصة بالمعلمين وكذلك صفحات المعاهد والمناطق الأزهرية لمتابعة ما ينشر عليها من شرح الدروس المتبقية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن الطالب عليه أن يخطر المعهد باشتراكه في إحدى وسائل التواصل وتسجيل ذلك بالمعهد فورا ويقوم كل معهد بالتواصل مع المنطقة في ذلك بعد التأكد من المعهد باشتراك جميع الطلاب واثبات ذلك.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن فترة تعليق الدراسة سيتم استغلالها جيدا في تنفيذ نظام التعليم عن بعد حتى لا يتأثر الطلاب بتعليق الدراسة حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم الدراسي.