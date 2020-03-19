نقابة أطباء الأسنان: تأجيل الانتخابات لـ16 أبريل وهيئة المكتب تتولى الدعوة لها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو اللجنة العليا المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه أمس، تأجيل إجراء الانتخابات من 26 مارس الجارى، ليتم عقدها فى 16 أبريل 2020، مالم يرد حكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة، بعدم جواز التأجيل.

وأضاف عبد الهادى: الأصل فى القرار تأجيل الانتخابات، لكن فى حال تحريك دعاوى قضائية على النقابة وصدر حكم بإجرائها فى موعدها، أو أن الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكد عدم قانونية ذلك، موضحا أن مجلس النقابة يحترم القانون، وكما يحرص على سلامة أعضاء النقابة، يهتم باتخاذ قرارات غير معرضه للطعن بعد ذلك، ويضمن وجود تحصين قانونى للقرار.

وأوضح أن تأجيل الانتخابات لمرة ثانية، فى حال عدم تحسن الأحوال العامة واستمرار الاجراءات الاحترازية التى أعلنها نجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا، وقتها ستقرر لجنة الانتخابات استنادا للمادة 20 بخصوص أن الدعوى تكرر كل 21 يوم حتى الانعقاد، مضيفا: لجنة الانتخابات طبقا للقانون هى هيئة مكتب النقابة دون المرشحين، وهم فقط النقيب، والأمين العام، وخلال اجتماع مجلس النقابة فى اجتماعه فى نوفمبر الماضى، اتخذ قرار بأن لجنة الانتخابات يضم لها الدكتور مراد عبد السلام، النقيب الأسبق، رئيسا، والذى بدوره ضم كل من: الدكتور أحمد صديق، والدكتور طارق الشرقاوى.

وتابع: أمس اعتذر الدكتور مراد عبد السلام، وعضوى اللجنة، اعتراضا على قرار تأجيل الانتخابات، وبالتالى مازال القانون يؤكد أن هيئة المكتب هى المعنية بإدارة الانتخابات، وبالتالى سيتم دعوة الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، والدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة، للجنة الانتخابات.