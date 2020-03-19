اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: 91 مصابًا بكورونا فى حالة حرجة.. منهم 59 حالاتهم خطيرة

الخميس، 19 مارس 2020 11:54 ص
كوريا الجنوبية: 91 مصابًا بكورونا فى حالة حرجة.. منهم 59 حالاتهم خطيرة كورونا ارشيفية
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 سجلت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية والذين يواجهون وضعًا صحيًا حرجًا 91 مصابًا اليوم الخميس.
وقالت سلطات الصحة العامة اليوم إن 91 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في حالة صحية حرجة، ومنهم 59 مصابًا في حالة صحية خطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
ويقصد بالمرضى الذين تصنف حالتهم الصحية بالحرجة، الأشخاص الذين يمكن أن يتنفسوا بأنفسهم لكن يخضعون للعلاج بالأوكسيجين بسبب انخفاض نسب تشبع الأكسجين في الدم، أو تتعدى درجة حرارتهم 38.5 درجة مئوية.
أما بالنسبة للمرضى الذين يصنفون بأنهم في حالة صحية خطرة، فهم الأشخاص الذين يعتمدون على التنفس الصناعي أو يستخدمون تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO).
 

كما تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، بتقديم 50 تريليون وون (39 مليار دولار) في شكل تمويل طارئ للشركات الصغيرة وإجراءات تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا.

الحزمة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها سول في الأيام القليلة الماضية لتخفيف الضغط على رابع أكبر اقتصاد في آسيا وشملت خفضا لأسعار الفائدة وميزانية إضافية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.12 مليار دولار) وتوفير المزيد من معروض الدولار.

 

وقال مون إن الحكومة ستصدر ضمانات للقروض للشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب وتحقق إيرادات سنوية أقل من 100 مليون وون (78 ألف دولار) لضمان قدرة الشركات على الحصول على الائتمان بسهولة ودون تكلفة باهظة.

وأضاف أن البنوك التجارية وبنوك الادخار المحلية ستسمح بتمديد قروض الشركات الصغيرة إذا لم تتمكن من سداد القروض عند استحقاقها.

وتابع قائلا في اجتماع طارئ بشأن السياسات الاقتصادية "قررنا اتخاذ هذه الإجراءات لمنع إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار والعاملين لحسابهم الخاص وتخفيف القلق في القطاع المالي".

 


كورونا

كوريا الجنوبية

آسيا

فيروس

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