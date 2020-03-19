كوريا الجنوبية: 91 مصابًا بكورونا فى حالة حرجة.. منهم 59 حالاتهم خطيرة

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سجلت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية والذين يواجهون وضعًا صحيًا حرجًا 91 مصابًا اليوم الخميس.

وقالت سلطات الصحة العامة اليوم إن 91 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في حالة صحية حرجة، ومنهم 59 مصابًا في حالة صحية خطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ويقصد بالمرضى الذين تصنف حالتهم الصحية بالحرجة، الأشخاص الذين يمكن أن يتنفسوا بأنفسهم لكن يخضعون للعلاج بالأوكسيجين بسبب انخفاض نسب تشبع الأكسجين في الدم، أو تتعدى درجة حرارتهم 38.5 درجة مئوية.

أما بالنسبة للمرضى الذين يصنفون بأنهم في حالة صحية خطرة، فهم الأشخاص الذين يعتمدون على التنفس الصناعي أو يستخدمون تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO).