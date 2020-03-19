اليوم السابع
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فيديو وصور.. جهاز حماية المستهلك يضبط وكرا بالقليوبية لتصنيع كحوليات مغشوشة

الخميس، 19 مارس 2020 07:51 م
فيديو وصور.. جهاز حماية المستهلك يضبط وكرا بالقليوبية لتصنيع كحوليات مغشوشة حماية المستهلك يضبط وكرا بالقليوبية لتصنيع الكحوليات المغشوشة
كتب مدحت وهبة

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فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد حاليا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتصدي لأى ممارسات ضارة، تمكن جهاز حماية المستهلك بتوجيه ضربة قوية وضبط وكرا بمحافظة القليوبية يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية " كمامات ، قفزات ، ومطهرات ، كحوليات " مجهولة المصدر .

بدأت الواقعة بمجرد وصول معلومات الى إدارة التحريات بالجهاز، حيث تم إجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال فيس بوك لتحديد مكان تواجد الوكر وهو عبارة عن مكتب توريدات بدون ترخيص وتم مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية، وتحرير محضر وعرضة على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح اللواء دكتور راضي عبد المعطى  رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ،  وأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية ،وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

 

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ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك اوأيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية في اطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية مشددا في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل عشوائي ، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة الاجهزة الرقابية بشأن الرقابة على التجار الذين يحبسون السلع مؤكداً توافر المخزون من السلع .

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك وان القانون سيطبق على كافه المخالفين لافتا الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

الكحوليات المغشوشة

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الأحد، 15 مارس 2020 01:00 م

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المجرمين اعداء صحة المصرين

يجب من الاجهزة المعنية تغليظ العقوبات علي هؤلاء المجرمين

هؤلاء المجرمين اسوء من تجار المخدرات فيجب اعدمهم فورا لان الاستهتار بصحة المصرين هي قضية امن دولة مفيش اسوء من هؤلاء المجرمين في مصر

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