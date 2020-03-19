عادات خاطئة تدمر جهازك المناعى.. تجنبها

فاطمة ياسر

من أهم التوصيات التي قدمتها وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية ضد فيروس كورونا التاجي هي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، فكلما اهتم المواطن برفع وتقوية جهازه المناعي قلت فرص الإصابة بالفيروس التاجي.

ولذا يقدم اليوم السابع لقراءه العديد من العادات التي نقوم باتباعها وتتسبب في ضعف الجهاز المناعي ويصبح غير قادر علي مواجه فيروس كورونا التاجي، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-التعرض للإجهاد وقلة النوم



أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يتعرضون للإجهاد الدائم، وأيضا لا يأخذون حصتهم اليومية من النوم هم الأكثر عرضة للإصابة بضعف الجهاز المناعي، ويصبح غير قادر على محاربة الفيروسات المختلفة والبكتيريا، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق النوم لمدة لا تقل عن 7 إلي 8 ساعات، وأيضا عدم التعرض للإجهاد الزائد للحفاظ علي صحتك.

-الأطعمة المصنعة والسريعة

الأطعمة المصنعة كالهبورجر والسجق والسوسيس واللانشون والبسطرمة، أثبتت أنها مضرة بالصحة بشكل عام، وتضعف الجهاز المناعي بشكل خاص، وذلك يرجع لما تحتويه من نسب عالية من الكربوهيدرات والألوان الصناعية والمواد الحافظة، وهذا الأمر ينطبق أيضا علي الأطعمة السريعة والجاهزة، ولذا عليك استبدال هذه الأطعمة بالأطعمة المصنوعة في المنزل، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

-التدخين السجائر أو الشيشة

يؤثر التدخين بشكل كبير علي صحة الجهاز التنفسي، وخاصة الرئة وهذا الأمر يتسبب في ضعف وعجز الجهاز المناعي في الجسم، وعدم قدرته علي محاربة الفيروسات التي تطرق عليه، ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادات السيئة.