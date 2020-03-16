متصدقش الاشاعات..اعرف أضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى لحمايتك من كورونا

كتبت نهير عبد النبى

"عشان جهازك المناعى والقضاء على فيروس كورونا خليك في الليمون والبرتقال وأى حاجة فيها فيتامين سى"، هذه واحدة من النصائح التي نسمعها في الفترة الأخيرة، على الرغم أن صحة الجهاز المناعى من أبرز طرق الوقاية من فيروس كورونا ولكن يتعامل الكثيرون بشكل غير صحيح مع الأمر مما يعرضهم لمشاكل صحية أخرى.

يستخدم الكثيرون المكملات الغذائية التي تحتوى على فيتامين سى دون استشارة الطبيب أوعمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الجهاز المناعى ومدى احتياج الجسم من فيتامين سى أوعدمه، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك اضرارعديدة على الصحة للافراط في تناول فيتامين سى ومنها:

1: الافراط في تناول فيتامين سى يؤثر على صحة الكبد ويعرضه للالتهابات والتليف، لذلك يجب الاطمئنان على صحة الكبد أولا قبل تناول الفيتامين.

2:الافراط في تناول فيتامين سى يؤثرعلى صحة الجهاز الهضمى ويسبب التهابات شديدة واضطرابات في المعدة ومنها الغثيان والقئ والاسهال والامساك.

3: تناول مكملات فيتامين سى دون الحاجة لها أواستشارة الطبيب يسبب مشاكل في ضغط الدم والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

4:الافراط في تناول فيتامين سى يزيد من إفرازمادة الإكسالات في البول بنسبة عالية مما تسبب رواسب وحصوات شديدة في الكلى.

5:تناول فيتامين سى دون استشارة الطبيب يؤثرعلى القلب وخصوصا لمن يعانى من مشاكل في القلب، لذلك لا بد من استشارة طبيبك قبل تناول أي جرعات من المكملات الغذائية فيتامين سى.

6: أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن الاكثار من تناول فيتامين سى قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العظام والتهابات المفاصل الروماتويدى.