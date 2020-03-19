اليوم السابع
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صور.. أهالى شبين القناطر يتطوعون بتعقيم المنازل والمحال ضد "كورونا"

الخميس، 19 مارس 2020 05:53 م
صور.. أهالى شبين القناطر يتطوعون بتعقيم المنازل والمحال ضد "كورونا" جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه

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شارك عدد من أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في تعقيم المنازل والمحال لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الأهالي في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم .

 

وأكد المتطوعون، أن الحملة شملت معظم المنازل والمحال مساجد بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المحال فضلا علي مداخل وحوائط المنازل الخارجية، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث إن هذا العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي مدينة شبين ،حيث يتم التعقيم  بالكلور والكحل والمطهرات .

وأضاف الأهالي المشاركين بتلك العمل التطوعى بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي  وأبناء مدينتهم  خاصة كبار السن الذين  والأطفال، حيث أن تلك الحملة التطوعية لاقت استحسان كبير من أهالي المدينة .

وأشار المشاركون بالتعقيم إلى أن الحملة تشمل جميع المنازل بلا استثناء وأن تلك عمليات  التعقيم  تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالي المدينة  والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.

وكانت قد اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة
 
جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة

 


كورونا

اخبار مصر

القليوبية

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