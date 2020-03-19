اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:53 م
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شباب الإسكندرية يوزع كمامات ومطهرات مجانا على المواطنين لمواجهة كرورنا

الخميس، 19 مارس 2020 07:52 م
شباب الإسكندرية يوزع كمامات ومطهرات مجانا على المواطنين لمواجهة كرورنا مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين
الإسكندرية أسماء على بدر

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دشن مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
 
وقام الشباب بوزيع كمامات وجوانتيات وتوزيع ملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة على المارة والسيارات، تطهير المحلات وأبواب السيارات والميكروباصات، تطهير أيادى المواطنين بالكحول الإثيلى.
 
وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.
 
وكانت قد اطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان " من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" ايمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.
 
يذكر أن دشن عدد من المواطنين مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.
 
كما شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية فى حملات تطهير موسعة شملت العديد من مناطق الإسكندرية ومساجدها الكبرى حيث قامت المديرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية بحملة تطهير موسعة فى محافظة الإسكندرية شملت العديد من المساجد الكبرى منها (مسجد سيدى ابى العباس المرسى _ وسيدى ياقوت العرش _ والإمام البوصيرى _ وأولاد الشيخ الجديد _ وأولاد الشيخ القديم _ والنبى دنيال _ سيدى عبدالرزاق _ الشهداء) وغيرها من المساجد.
 
كما شملت هذه الحملة العديد من المناطق ( ميدان المساجد _  محطة مصر _ ميدان المحطة _ ش النبى دانيال _ الرصافة _ محرم بك) كما قام رجال التطهير بالحملة بتطهير شوارع وارصفة هذه المناطق ومحطات انتظار الترام وسيارات الأجرة كما تم تطهير الكثير من اتوبيسات النقل العام بهذه المناطق.
 
وتأتى هذه المشاركات فى إطار الدور الوطنى والإنسانى والذى تقوم به الأوقاف لمساندة الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة العصيبة لتأكد للجميع أن الأوقاف لا ولن تتوانى أبدا عن تقديم الدعم لكل ابناء هذا الوطن.
 
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (1)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (2)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (3)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (4)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (5)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (6)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (7)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (8)
 
مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين (9)
 
 

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