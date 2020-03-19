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ترامب: المسؤولون الصينيون تكتموا على كورونا وتسببوا فى انتشاره

الخميس، 19 مارس 2020 07:04 م
ترامب: المسؤولون الصينيون تكتموا على كورونا وتسببوا فى انتشاره ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، إن المسؤولين الصينيين تكتموا على كورونا وتسببوا بانتشاره.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه لو أفصح المسؤولون في الصين مبكرا عن كورونا لأمكن الحد من انتشاره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن الولايات المتحدة أجازت استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج كورونا.

وذكر، أنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، قائلا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال مؤتمر صحفى أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لقد وقعت فقط على قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة الفيروس الصينى إذا احتجنا إلى استعدادا لأسوأ سيناريو في المستقبل، آمل ألا تكون هناك حاجة له، لكننا جميعًا في هذا الأمر معًا!".


ترامب

الصين

كورونا

فيروس كورونا

تجارب علاج كورونا

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