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السجن والغرامة لـ 3 متهمين بحيازة مخدرات بمحافظة الشرقية

الخميس، 19 مارس 2020 11:37 ص
السجن والغرامة لـ 3 متهمين بحيازة مخدرات بمحافظة الشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المؤبد للمتهم الأول وغرامة 200 ألف جنيه، والسجن المشدد 15 سنة للمتهمان الثانى والثالث وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة مخدر البانجو بقصد الإتجار في دائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدى عبده، وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 22561  لسنة لسنة 2019 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط البحث بالقبض علي كل "محمد ص م" و" إسماعيل ال إ" و" محمد ال ع " جميعهم مقيمين دائرة مركز الزقازيق، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار في دائرة المركز، وبعرضهم  علي نيابة مركز الزقازيق، قررت بمعرفة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى الما دة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 

 

 

 

 


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