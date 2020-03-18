وزير التموين يُطمئن المواطنين: "عندنا سلع تكفينا شهور ومش عاوز حد يخاف"

ماجد تمراز

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لابد أن نفكر بتفكير المواطن العادي الذي يهمه أن يحصل على السلع الأساسية التي تكفيه، وعندما يكون هناك أزمة خاصة ونحارب عدو غير واضح والعالم كله يعاني منه، يحدث نوع من الخوف والرغبة في استحواذ على أكبر كم من السلع، وهذا ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.

وطمأن وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، المواطن المصري عن حقائق هامة خاصة بالسلع المصرية، وقال إنه اجتمع مع كل الشُعب المتعلقة بالمنتجات التي يحتاجها المواطنين، وللمرة الثانية تم مناقشة وضع السلع، والجميع أكد أنه لديه الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية على الأقل لمدة 4 أشهر، مؤكداً أن كل الجهات التابعة للتموين كانت قد خزنت كميات كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا، وذلك من أجل موسم شهر رمضان.

وأوضح وزير التموين، أن القمح على أرض مصر يَكفي مصر 3 أشهر ونصف، ونحن مقبلين على موسم حصاد القمح، ومن المتوقع أن يَكفينا حوالي 8 أشهر، بالإضافة إلى المنتجات التي تعتمد على الدقيق والقمح، أما السكر فإن هناك احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 4 أشهر، ونحن مقبلين على موسم قصب السكر والبنجر، لذلك فهو يكفي على الأقل 14 شهر تقريبا، وهناك كميات زيوت تكفي لـ 8 أشهر مشيراً إلى أنه حتى مع وقف حركة الطيران فإن الرحلات التي تعمل على نقل المواد الغذائية تستمر في عملها.