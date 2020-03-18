محافظ أسوان: إنشاء "باركنج" أسفل درة النيل يستوعب 300 سيارة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تسعى لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل مدينة أسوان السياحية، وإيجاد حلول غير تقليدية للاختناقات المرورية من خلال تحويل حديقة درة النيل إلى منتزه عالمى يتضمن إنشاء باركنج أسفل هذا المنتزه لاستيعاب حوالى 300 سيارة على مساحة 10 آلاف م2.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان بحضور اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، وخيرى محمد رئيس الغرفة، بجانب مديرى المرور وشرطة ومكتب السياحة والمحميات الطبيعة والهيئة العامة للطرق والكبارى والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان.

وخلال اللقاء وجه المحافظ، إلى ضرورة الحفاظ على الواجهة الجمالية والحضارية للبر الغربى المطل على صفحة نهر النيل الخالد وإعداد دراسة متناسقة لتكون منطقة مضافة للحركة السياحية، مع قيام لجنة الاستثمار بالمحافظة بعرض كافة الفرص الاستثمارية على أعضاء غرفة شركات السياحة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تساهم بدورها فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وأعطى اللواء عطية توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتخطيط العمرانى بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مطلب غرفة شركات السياحة بشأن تخصيص موقع لإقامة مكتب خاص بالغرفة فى بداية انطلاق الرحلات السياحية المتجهة من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً موقع أخر بمنطقة أبو الريش بالطريق الزراعى الشرقى لتسهيل إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بهذه الرحلات.

وكلف بقيام لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية المرور والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتخطيط العمرانى لإعداد دراسة جيدة ومتكاملة بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى بالمنطقة الصناعية للشركات السياحية لإقامة جراجات حضارية لاستيعاب الحافلات السياحية المختلفة باعتبار ذلك مصلحة واحدة مشتركة.

وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء الغرفة شكرهم لمحافظ أسوان على كل ما يقوم به من جهود والأجهزة المعاونة له بفكر ورؤية جديدة للنهوض بالمحافظة وتجميلها لتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، وأيضاً لإتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم ومقترحاتهم بشفافية ومصارحة كاملة بما سيعود بالخير على عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع