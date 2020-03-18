صور.. تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا ضد الفيروسات

الشرقية – إيمان مهنى

دفعت محافظة الشرقية بلجان مرور على المنشآت الحكومية والمبانى الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وأكد عبد سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، انه تم المرور على مستشفيى الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .

وأضاف مدير إدارة المتابعة الميدانية، أنه تنفيذا محافظ الشرقية بحظر تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيهات قامت لجان المتابعة بالمرور على عدد من المقاهى والكافيهات بمدينة الزقازيق وأسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 3 شيشة، مما يشير إلى التزام أصحاب المقاهى والكافيهات بتنفيذ القرار الصادر بحظر تقديم الشيشة لروادها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

بدوره شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور على المنشآت الحكومية والمبانى الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره , مشيراً الى انه تم المرور على مستشفيى الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .

وكانت فضت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، احتفالية لطلاب بجامعة الزقازيق فى احد القاعات الخاصة، وكذلك فرح شعبى وقامت بغلق 44 مقهى و مطعم و مصادرة 476 شيشة .



تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا من الفيروسات



تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا من الفيروسات



تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا من الفيروسات



تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا من الفيروسات



تعقيم مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق احترازيا من الفيروسات