اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب شمال سيناء ينفذون مبادرة تطهير وتعقيم لحى الكوثر بالشيخ زويد

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:21 م
شباب شمال سيناء ينفذون مبادرة تطهير وتعقيم لحى الكوثر بالشيخ زويد شباب بشمال سيناء ينفذون مبادرة تطهير حى الكوثر با
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد حى الكوثر، أحد أحياء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء مبادرة تطوعية نفذها مجموعة من الشباب وأهالى الحى لتعقيم الحى.

وقال سالم صقر، أحد رموز المنطقة، إن الحملة تم خلالها بمعاونة الشباب، رش وتطهير وتعقيم، بالشوارع والمنشآت، كما تم تعقيم وتطهير المساجد، مشيرًا إلى أن حملات الشباب متواصلة بمعاونة أهل الحى وتضافر جهات الاختصاص.

وكانت حملة تطهير وتعقيم شاركت فى تنفيذها الجهات التعليمية بتعاون مع فرق الصحة وتحت حراسة شرطية، بدأت فى المدارس والمنشآت التعليمية بوسط سيناء. 

وقال صبرى عبد الغنى مدير إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء، إنه تم تعقيم ديوان عام ادارة نخل، والمجمع التعليمى، ومدرسة نخل الابتدائية والإعدادية، كما تم تعقيم المدرسة الرسمية للغات، ومدرسة نخل الثانوية، ومدرسة نخل الصناعية، ومدرسة الشهيد ادريس حسن ادريس.

وأضاف أن الحملة متواصلة لتطهير وتعقيم المدرس والمنشآت والاستراحات والمجمعات التعليمية فى القرى حتى اكتمال المهمة بالكامل .

وبدأت فى شمال سيناء مختلف الجهات الحكومية تطبيق توجيهات مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية بتنظيم العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية وتعديل المواعيد وفق جدول تناوب بين الموظفين ومنح اجازات للمرضى والسيدات الحوامل.

من جانبه أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه وضع آلية تسيير عمل يجرى تطبيقها بين من قبل الجهات الحكومية وطبقا لسلطات كل مسئول فى موقعه.

وأوضح محافظ شمال سيناء انه صدق علي منح العاملين في المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 50٪ للعاملين بالتبادل علي أن لا تزيد الإجازة عن اسبوع اعتباراً من اليوم 17 مارس 2020

وأشار إلى أن آلية التنظيم بتواجد نسبة  50٪ من قوة كل إدارة وقسم ممثلة في داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحة.

وقال محافظ شمال سيناء ان المرافق الرئيسية " مياه-كهرباء- صرف صحي - مستشفيات- إلخ...." يترك تحديد النسبة فيها الى الرئيس المباشر حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، والتصديق من السلطة المختصة للعمالة التي تستمر في تقديم الخدمات ولم يتم منحهم إجازة مثل اقرانهم بدل جهود إضافية طبقا لطبيعة العمل.

وأشار محافظ شمال سيناء انه فى هذا السياق يجوز لرئيس المصلحة عدم التصديق للنسبة المحددة داخل الأقسام الفرعية طبقا لطبيعة عمل كل تخصص وتقوم جهات المتابعة علي جميع المستويات والتأكد من عدم زيادة نسبة الإجازة عن ٥٠٪ علي ان تحرر كشوف داخل كل مصلحه بالنسبة المقررة، كما لا يجوز لاي موظف الحصول علي أي نوع من الإجازات (الاعتيادية عارضه) خلال أسبوع العمل المخصص له، لافتا انه يستثني من هذه القواعد ويتم منحهم إجازة كامله الفئات الآتية (الأمراض المزمنة المصدق عليها السيدات الحوامل).

IMG_3317
 
 
 

 

IMG_3318
 
 
 

 

IMG_3319
 
 
IMG_3320
 
 
 

 

IMG_3321
 
 
IMG_3323

 


شمال سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

كورونا

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة