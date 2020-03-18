تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمبانى بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل جامعة الزقازيق، تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم اليومية لكافة المنشآت والمبانى التابعة لها، وذلك كإجراءات احترازية للحد من العدوى بفيروس كورونا، وبالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس المصرية، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وخطة الجامعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الشاملة على مستوى جميع المدن الجامعية والكليات والمعاهد وإدارات الجامعة وإتباع كافة الإرشادات الوقائية الموصى بها .

ووجه رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشأت والمبانى بالكليات، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم لكافة المدرجات، حجرات أعضاء هيئة التدريس التدريس، المعامل، المكاتب الإدارية باستخدام المطهرات الموصى بها من وزارة الصحة، والتى تضمن الوقاية من إنتشار فيروس كورونا .

أكد رئيس جامعة الزقازيق، على ضرورة الالتزام بتقليل الكثافة العددية بالمكاتب مع الحفاظ على المسافات بين الأفراد، فضلاً عن التأكد من توافر مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات واستمرار التوعية الإرشادية للعاملين وكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإدارى وليتمكنوا من تأدية عملهم بشكلٍ أمن.

وفى نفس السياق، تواصل كلية التكنولوجيا والتنمية عمليات التطهير والتعقيم داخل ابنية ومعامل الكلية، حيث قام فريق العمل بتطهير وتعقيم المعمل المركزى للتربة والأغذية والأعلاف، تحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الرحيم مدير المعمل المركزى وبتعاون طاقم العمل بالمعمل المركزى ، وكذلك تطهير وتعقيم قاعة المكتبات بالكلية .