اليوم السابع
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البنك الدولى يوافق على دعم ساحل العاج للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:04 ص
البنك الدولى يوافق على دعم ساحل العاج للوقاية من فيروس كورونا البنك الدولى
وكالات

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وافق البنك الدولى على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا فى حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج فى الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجى وملاءمة مهارات التمويل والصحة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، عبرت مصادر بالبنك عن التزام المؤسسة المالية بمساعدة ساحل العاج على معالجة التحديات الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يرمي إلى تسريع النطاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الركائز الرئيسية للنظام الصحي العاجي.

ونصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموظفين في مكاتبهما في واشنطن بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا الجديد.

وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين. والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الصندوق إن الموظف الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يخضع للعزل الصحي الذاتي ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأضاف "نعمل مع السلطات الصحية المحلية لتحديد المخالطين للموظف والذين ربما أصيبوا".

وقال متحدث باسم البنك الدولي إنه لم تثبت إصابة أي موظف أو مستشار بالبنك بفيروس كورونا.

 


كورونا

ساحل العاج

فيروس كورونا

البنك الدولى

مواجهه كورونا

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