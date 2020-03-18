إدارة ترامب تريد إرسال 500 مليار دولار لدافعى الضرائب

رويترز

أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبت اليوم الأربعاء من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعى الضرائب فى جولتين بدءا من السادس من أبريل نيسان وقروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالى الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة، سيجرى تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة، وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن فى السادس من أبريل نيسان و15 مايو.

وتسعى إدارة ترامب أيضا، فى إطار مقترح للتحفيز والإنقاذ بقيمة تريليون دولار، إلى 150 مليار دولار أخرى لإنقاذ قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة فى قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار دولار للشركات الصغيرة.

ويقول مسؤولون إن ذلك سيشمل فنادق ومطاعم وصناعات مرتبطة بالطيران وقطاع التصنيع والبواخر السياحية. وقالت بوينج اليوم إنها تطلب ضمانات قروض أو تمويل آخر بما لا يقل عن 60 مليار دولار لقطاع صناعة الطيران بأكمله، بينما تسعى شركات الطيران للشحن ونقل الركاب إلى قروض ومنح بقيمة 58 مليار دولار.