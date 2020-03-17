تعقيم مبنى الديوان العام فى أسيوط لمواجهة فيروس كورونا .. صور

أسيوط/هيثم البدرى –ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رش وتعقيم مبنى الديوان العام للمحافظة وعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم تعقيم باقي المنشآت الحكومية والعامة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشهد محافظ أسيوط عمليات التعقيم ورش الديوان العام والمكاتب والطرقات ودورات المياه والمصاعد فضلًا عن استمرار أعمال تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والاحياء ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت عبد الواحد وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ومسئولي إدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية وفرق التعقيم.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وحصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات مناشداً كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

كما تهيب مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بجميع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الإخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن حجم الخسائر ما لم يصرح بها المتحدث الرسمي للمحافظة أو لم تنشر علي الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg).



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم (



تعقيم مبنى ديوان عام محافظة أسيوط واستمرار حملات التعقيم