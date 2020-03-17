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بومبيو: نحاول إنقاذ أردوغان بعد مقتل العشرات من الجنود الأتراك فى سوريا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:41 م
بومبيو: نحاول إنقاذ أردوغان بعد مقتل العشرات من الجنود الأتراك فى سوريا بومبيو
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الخارجية الإمريكى مايك بومبيو، إنه نبحث تقديم مساعدات لتركيا بعد مقتل العشرات من جنودها في سوريا، ونعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك في سوريا. 

وأضاف بومبيو، أن عقوبات على وزير الدفاع السوري لاقترافه أعمال عنف. 

وكانت مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بحث مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا الجهود المبذولة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) حول العالم.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسبانية - عن تقديره العميق للتعاون القوي والدائم بين الولايات المتحدة وإسبانيا، وللمساهمات المستمرة من جانب حكومة مدريد في دعم السلام والأمن الدوليين.

وأضافت المتحدثة أن الوزيرين ناقشا كذلك قضايا أخرى كالتجارة الثنائية، وبناء قدرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى يمكنه مواجهة التحديات العالمية.

وتجري الولايات المتحدة أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

 

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