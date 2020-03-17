اليوم السابع
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القبض على 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:35 ص
القبض على 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج التنقيب عن الآثار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عقب تلقيهم بلاغا من غرفة عمليات النجدة من إلقاء القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم بدائرة المركز.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل عامل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز بورود بلاغا من غرفه عمليات النجدة بقيام المدعو عمر خ ع سن 35 ويقيم / دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الاثار بمنزله . 

انتقل مأمور وضباط المركز وتم ضبطه وكل من إبراهيم ع ع م 29 سنة عامل وحمادة ه ج 20 سنة عامل وطلعت ع ر ي 31 سنة عامل وعمرو خ ه ع 35 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 متر وبعمق 8 أمتار 00 وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار جار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تحفظ ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث أخميم، على حفرتين آثريتين داخل منزلين بدائرة المركز، وضبط مالك أحدهما، بينما تبين عدم وجود الآخر.

كان ومدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار، مفادها قيام "جمال. ح. م"، 55 سنة، مدرس، ويقيم فى شارع الأربعين ببندر أخميم، و"علاء. ع. ا"، 45 سنة، نجار، ويقيم شارع الأمير حسن ببندر أخميم، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزليهما.

عقب استصدار إذن النيابة، استهدفت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، منزلى المذكورين، وتبين عدم تواجد مالك المنزل الأول، وعثر على حفرة مستطيلة الشكل بعمق 10 أمتار وقطر 150 × 130 سنتيمترا، وتم ضبط قطعتين من الفخار عليهما زخارف، ويشتبه فى أثريتهما، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة، وتبين عدم وجود مالك المنزل الثانى، كما عُثر على حفرة مستطيلة الشكل بعمق 7 أمتار وقطر 140 × 170 سنتيمترا، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

 

 


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