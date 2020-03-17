الأم المثالية بالإسماعيلية: لدى 3 أولاد أطباء وأحلم بأداء فريضة الحج

الإسماعيلية - السيد فلاح

أبدت فاطمة عبد العال حسن جبر، الأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية سعادتها الغامرة، بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن فوزها يعد تاج وتكريم لمسيرتها خلال رحلة تربية أولادها الثلاثة الأطباء.

وأضافت الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": لديها ثلاثة أولاد، وهم الدكتورة بسنت ممدوح طبيبة أسنان، 32 سنة، والدكتور مصطفي ممدوح صيدلي 29 سنة، وأحمد ممدوح في ثالثة صيدلة 21 سنة، مشيرة إلى أنها كانت تعمل مدرسة كيمياء في مدرسة محمود سليم الثانوية بمدينة فايد، وخرجت علي المعاش منذ شهور.

وأضافت السيدة فاطمة، أن زوجها ممدوح محمد السيد، توفي عام 2005، وكان يعمل موظف بالتفتيش الزراعى بمدينة فايد، وحرصت علي الاهتمام بتربية الأبناء تربية حسنة، والاهتمام بتعليم أبنائها في كل مراحل التعليم المختلفة، حتى تخرج اثنين منهم من طب أسنان وصيدلة، والأخير في الفرقة الثالثة لكلية صيدلة، مشيرة إلى أنها أدت مناسك العمرة منذ 6 سنوات، وتحلم بأداء الحج في أقرب وقت، كما أنها تحلم بتكريم من قبل الرئيس السيسى، مؤكدة أن تكريمها من قبل رئيس الجمهورية هو أفضل وسام لها.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أكدت أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة فى نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسئوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

كما تضمنت أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، فى آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا.

ونشر "اليوم السابع"، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020، حيث حصلت أمنية راشد إبراهيم رحمة، من دمياط على المركز الأول، وماجدة ثابت محمد هريدى على المركز الثانى، وزينب محمد عبد الحميد على المركز الثالث، وأمينة محمد فتحى من الغربية الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، وهى أم الشهيد عمر شعبان قطرب، صف ضابط صاعقة فى رفح شمال سيناء.



الأم المثالية بالإسماعيلية