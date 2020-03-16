كوريا الجنوبية تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال مسئولون صحيون إن كوريا الجنوبية سجلت 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بانخفاض طفيف عن أمس ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 8236 فضلا عن 75 حالة وفاة. ويتراجع عدد الإصابات الجديدة باضطراد، والأرقام الجديدة أقل بكثير من ذروة الإصابات المسجلة في 29 من فبراير والبالغة 909 حالات مقارنة مع 76 أمس.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 303 مرضى آخرين تعافوا بشكل كامل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1137.

وكانت قد أفادت تقارير كورية جنوبية بارتفاع نسبة الوفاة من فيروس كورونا الجديد على الرغم من تراجع وتيرة الزيادة من حالات الاصابة الجديدة منه فى كوريا الجنوبية.



وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن السبب في ذلك يعزى الى وصول عدد المرضى في الحالات الحرجة الى حوالي 90 مريضا، مع مرور حوالي شهر واحد على اكتشاف حالات الاصابة بالمئات يوميا في مدينة دايجو والاقليم المجاور لها.



يشار إلى أن واحدا من كل 5 مرضى مصابين بالفيروس في البلاد هم من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق ، الأمر الذي يشكل عنصرا لزيادة نسبة الوفاة أيضا. وكان 90% من المتوفيين بالمرض مسنين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

ووفقا للسلطات الصحية والقطاع الطبي اليوم الاثنين، تجاوزت نسبة الوفاة من كورونا نسبة 0.9% يوم أمس بعد أن كانت 0.4%.