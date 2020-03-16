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صحة أسوان: انتهاء تعقيم وتطهير 52 باخرة سياحية ضد فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:53 ص
صحة أسوان: انتهاء تعقيم وتطهير 52 باخرة سياحية ضد فيروس كورونا الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 52 فندق عائم "باخرة سياحية" بالمحافظة، فى إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالأماكن التى يقيم فيها ويتردد عليها السائحون الأجانب خلال تواجدهم بأسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية اتخذت على الفور إجراءات سريعة لحماية المواطنين والعاملين بالسياحة للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، وقامت فرق الانتشار السريع بأعمال الفحص والمتابعة بالمزارات السياحية والأثرية منها المعابد والمتاحف والسوق السياحى والفنادق الثابتة والعائمة، وبالتوازي مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.

وكانت محطة قطار السكة الحديد بمدينة أسوان، شهدت أعمال رش وتطهير وتعقيم المحطة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المسجد، والتى تنفذها مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالعديد من المواقع التى يتردد عليها جمهور المواطنين والتى تشهد زحاماً باستمرار، ومنها محطات القطار.

وشملت حملة التطهير داخل المحطة والتى تأتى تحت إشراف المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، مقاعد الاستراحات وصالة الحجز وأرصفة القطارات بشكل عام وعدد من الغرف بالمحطة بالإضافة إلى دورات المياه والمسجد.

وواصلت جهودها المكثفة فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وواصلت فرق الانتشار السريع أعمالها المتتابعة فى فحص ومتابعة وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية، وبالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.

كما شملت حملة التطهير والتعقيم لمديرية الشئون الصحية بأسوان، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عددا من المساجد والكنائس ودورات المياه العامة، بالإضافة لذلك تم المرور أيضا علي عدد من الأماكن العامة وديوان محافظة أسوان، وذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 


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