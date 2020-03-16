اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:46 م
خالد صلاح
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روسيا تغلق المدارس وجامعات موسكو اعتبارا من 21 مارس بسبب "كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 05:07 م
روسيا تغلق المدارس وجامعات موسكو اعتبارا من 21 مارس بسبب "كورونا" كورونا ارشيفية
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 أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية في المدينة اعتبارا من 21 مارس الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.
كما أعلن العمدة حظر أي فعاليات في شوارع العاصمة حتى 10 أبريل وتخفيض الحد الأقصى لعدد المشاركين في الفعاليات التي تجري في الأماكن المغلقة، إلى 50 شخصا.
وأكد سوبيانين أيضا حظر القيام بأي نشاط ترفيهي بمشاركة المواطنين في المجالات الثقافية والتربية البدنية والرياضية والمعارض والأنشطة الترفيهية والتعليمية في الهواء الطلق، وإغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والرياضية ومؤسسات التعليم العالي في موسكو على خلفية انتشار فيروس " كورونا".
 
أكد مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكرى الفنى فى روسيا الاتحادية دميترى شوجيف، أن وباء الفيروس التاجى كورونا "يؤثر على التعاون العسكرى التقنى الروسي، وستكون هناك مفاوضات مباشرة أقل مع الشركاء"، ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن شوجيف قوله "نحن نواجه تحديات جديدة. بالطبع نحن قلقون بشكل خاص بشأن عامل الفيروس التاجي، لا يمكن إلا أن يؤثر على أنشطتنا لسبب واحد بسيط هو أن التعاون العسكرى التقنى هو، أولًا وقبل كل شيء، نشاط دولي"، ووفقًا له، فإن عدد المحادثات المباشرة "سينخفض بشكل حاد".
 
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا ترى هناك ضرورة قصوى حتى الآن لفرض حالة الطوارئ الرسمية فى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
 
وقال بيسكوف "إن الكرملين لا يرى حتى الآن ضرورة قصوى بفرض حالة الطوارئ العامة فى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والوضع ما زال عاديا ولا يتطلب هذه الإجراءات".
 
وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من المؤسسات الكبرى فى البلاد التى مازالت تعمل بشكل عادى ولم تنتقل إلى حالة الطوارئ العامة وقصر الكرملين واحد منها".
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى 11 مارس تفشى وباء فيروس كورونا الجديد، جائحة (وباء عالميا).

 


موسكو

سيرجي سوبيانين

المدارس

كورونا

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