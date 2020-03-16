الحكومة الكندية تسمح لموظفيها بالعمل من منازلهم تفاديا لكورونا

وكالات

قرر رئيس مجلس الخزانة الكندى جان إيف دوكلوس، السماح للموظفين الحكوميين الفيدراليين بالعمل من منازلهم بعد حصولهم على إذن مديريهم جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد دوكلوس في تصريحات لشبكة "سي بي سي" نيوز الإخبارية، الأحد، أنه يجب على كل مدير تنمية بشرية اتخاذ أفضل قرار ممكن مع مراعاة ضرورة العمل عن بُعد في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت 15 نقابة تمثل الموظفين الفيدراليين في البلاد دعت الحكومة للسماح للموظفين بالعمل من منازلهم لتنامي القلق من تداعيات فيروس كورونا.