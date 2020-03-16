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الجيش الأردنى ينفى قيامه برش مبيدات ضد فيروس "كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 02:00 ص
الجيش الأردنى ينفى قيامه برش مبيدات ضد فيروس "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان /أ ش أ/

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قال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مروحيات عسكرية ستقوم برش مبيدات ضد فيروس (كورونا) فى جميع أنحاء المملكة من خلال طائرات الجيش عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له.

وأضاف المصدر- فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لها موقعها الإعلامى الرسمي، وأن أى خبر يتعلق بإجراءات ستقوم بها القوات المسلحة سيتم نشره على هذا الموقع وبالتعاون والتنسيق مع الوسائل الإعلامية الرسمية للدولة.

وأكد أنه على الجميع توخى الدقة فى نقل أية أخبار عسكرية غير مؤكدة وموثوق بها.

 


الجيش الأردني

الأردن

أخبار الأردن

رش مبيدات

فيروس كورونا

المملكة الأردنية

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