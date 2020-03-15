اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب أفريقيا: البلاد فى حالة "كارثة وطنية" لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 07:53 م
رئيس جنوب أفريقيا: البلاد فى حالة "كارثة وطنية" لمواجهة كورونا سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أن بلاده في حالة "كارثة وطنية" لمواجهة فيروس كورونا

 كما أعلن وزير الصحة فى جنوب إفريقيا زويلى مخيزى، اليوم الأحد، تسجيل 13إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، ليرتفع عدد المصابين إلى 51 حالة.

وذكر الوزير أن الحالات الأخيرة، سجلت فى مقاطعات جوتنج وويسترن كيب وكوازولو ناتال، وقالت وزارة الصحة ، إن مخيزي ونائبه جو فاهالا عقدا اجتماعا عاجلا مع رؤساء جميع المراكز الانتخابية الإقليمية، وأقسام الصحة مساء السبت بهدف مناقشة الوضع فى كل مقاطعة، حيث يتم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم رصد 24 إصابة فى مقاطعة جوتنج وحدها.

من جانبه أكد المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا (NICD)، أنه على الرغم من أن البلاد لا تزال تشهد زيادة في الحالات الإيجابية لكورونا المستجد، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس ينتشر بين سكان البلاد بشكل كبير.

وأشار المعهد إلى أن معظم الإصابات بفيروس كورونا، سجلت لدى أشخاص عادوا خلال اليومين الماضيين من هولندا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وبريطانيا.


جنوب افريقيا

رئيس جنوب افريقيا

كورونا

فيروس كورونا

رامافوسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة