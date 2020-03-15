رئيس جنوب أفريقيا: البلاد فى حالة "كارثة وطنية" لمواجهة كورونا

رويترز

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أن بلاده في حالة "كارثة وطنية" لمواجهة فيروس كورونا

كما أعلن وزير الصحة فى جنوب إفريقيا زويلى مخيزى، اليوم الأحد، تسجيل 13إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، ليرتفع عدد المصابين إلى 51 حالة.

وذكر الوزير أن الحالات الأخيرة، سجلت فى مقاطعات جوتنج وويسترن كيب وكوازولو ناتال، وقالت وزارة الصحة ، إن مخيزي ونائبه جو فاهالا عقدا اجتماعا عاجلا مع رؤساء جميع المراكز الانتخابية الإقليمية، وأقسام الصحة مساء السبت بهدف مناقشة الوضع فى كل مقاطعة، حيث يتم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم رصد 24 إصابة فى مقاطعة جوتنج وحدها.

من جانبه أكد المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا (NICD)، أنه على الرغم من أن البلاد لا تزال تشهد زيادة في الحالات الإيجابية لكورونا المستجد، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس ينتشر بين سكان البلاد بشكل كبير.

وأشار المعهد إلى أن معظم الإصابات بفيروس كورونا، سجلت لدى أشخاص عادوا خلال اليومين الماضيين من هولندا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وبريطانيا.