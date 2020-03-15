تونس تطلب من مواطنيها تبرعات مالية لتمويل صندوق لمواجهة كورونا

رويترز

قالت وزارة المالية فى تونس اليوم الأحد، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وسجلت تونس، التى تعانى من بنية تحتية سيئة فى القطاع الصحى، 18 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت الحكومة في وققت سابق حظر الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهى يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

كانت الرئاسة التونسية، أعربت عن امتنانها للصين؛ لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة فى مكافحة فيروس "كورونا" وتعزيز التدابير الوقائية لتفادى انتشاره.

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان السبت أن الصين أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة، تعزيزا للخطوات التى اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشى فيروس "كورونا".

ودعت رئاسة الجمهورية جميع التونسيين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.