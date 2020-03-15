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تعرف على مخزون السلع الأساسية للبلاد.. اللحوم تكفى 6.6 شهر والقمح 3.6 شهر

الأحد، 15 مارس 2020 04:19 م
تعرف على مخزون السلع الأساسية للبلاد.. اللحوم تكفى 6.6 شهر والقمح 3.6 شهر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مجلس الوزراء اليوم الأحد، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر القمح (مستورد ومحلى وباقى تعاقدات) بإجمالى 2.880 مليون طنً تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر والتى تبلغ 9.53661 مليون طن ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، ويوجد من السكر التموينى كميات تكفى لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، فيما تكفى كميات السكر استهلاك البلاد لمدة 4.7 شهر حتى 2 أغسطس المقبل.

 

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد زيت الصويا الخام (نسبة خلط 75%) 25.801 مليون طن ( رصيد حالى + كميات متعاقد عليها)، تكفى حتى أول أغسطس المقبل، فيما يبلغ رصيد زيت عباد الخام (نسبة خلط 25%) 25.403 مليون طن (رصيد حالى + كميات متعاقد عليها) يكفى حتى 8 أغسطس المقبل

 

وقال الوزير: يتوفر الأرز الأبيض بكميات 143.411 مليون طن يمثل الرصيد الحالى + باقى الكميات المتعاقد عليها، ويكفى لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل. وتبلغ كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن (رصيد حالى + كميات متعاقد عليها، تكفى لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلى، تم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضي.

 

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السودانى تبلغ 280 ألف رأس تكفى لمدة 29.1 شهر، وتتوافر المكرونة بكميات تبلغ 46.681 مليون طن (رصيد حالى + باقى تعاقدات) بمدة كفاية 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020، فيما يتوافر الفول بكميات تبلغ 2.797 مليون طن( رصيد حالى + تعاقدات متبقية).

 


السلع التموينية

المخرون الاستراتيجى

اللحوم

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